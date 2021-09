Toidukäitlejatelt, näiteks kokkadelt, nõutakse tervisetõendit, mis on vajalik just nakkushaiguste leviku tõkestamiseks. Tuberkuloosi tõkestamiseks tehakse kopsuröntgen. Peale selle on enamik toidukäitlejaid eas, mil nad said ühe esimese vaktsiinina süsti just tuberkuloosi vastu. Nakkava tuberkuloosi levimise vastu on see seni aidanud, mullu oli vaid 109 esmast tuberkuloosijuhtu ja trend on languses. Kui on üha rohkem vaktsineerimata inimesi, kerkib ilmselt tulevikus peale koroonavaktsiini kohustuslikkuse ka küsimus, millised vaktsiinid on millistel töökohtadel nõutud.