VIDEO | Politseinikud aitasid metsast välja eksinud seenelise. Napi kuuga on abi vajanud juba poolsada kadunud seenelist! 

Rapla politseijaoskonna patrullitalituse juht Margus Kaldma rääkis, et naine, kelle patrullpolitseinikud metsast välja aitasid oli üle mitme aastakümne tulnud oma lapsepõlve kodukanti seenele.

Samal teemal Ilm ja loodus ETTEVAATUST! Seenemürgistuse saanud söövad enda meelest metsšampinjone, sirmikuid ja kitsemampleid „Raplamaal Valgu piirkonnas ära eksinud naine oli veendunud, et ta tunneb oma kodukandi metsa läbi ja lõhki. Paraku, üha sügavamale metsa liikudes, avastas naine, et varem tuttav olnud maastik on ajaga palju muutunud ning ta kaotas oma sihi,“ sõnas Kaldma. Eksinuna otsustas naine helistada hädaabinumbrile 112.

Õnneks oli naisel kaasas täislaetud akuga mobiiltelefon, mille abil oli ta kontaktis väljakutse saanud patrulliga. „Patrullpolitseinikud suutsid kiirelt naise seletuse, telefoni positsioneerimise ja kaardi järgi tuvastada eksinu umbkaudse asukoha ning asusid naist telefonis ühe lähedal asuva oja suunas juhatama,“ kirjeldas Kaldma naise otsinguid.

Ojani jõudnud naisele tulid patrullpolitseinikud juba vastu ning aitasid ta koos metsast korjatud seenesaagiga turvaliselt auto juurde tagasi.

Kaldma lisas, et ka kõige kogenumad metsaskäijad kipuvad unustama, et loodus muutub pidevalt. „Sageli võib juhtuda, et mets, kus inimene aastaid on marju või seeni korjamas käinud, on ühel hetkel tundmatuseni muutnud. Põhjuseks võib olla konkreetses piirkonnas teostatud raie, uued istutatud puud või mõni vahele jäänud seeneaasta. Selleks, et metsas käik mööduks ohutult tuleb alati kaasa võtta täislaetud akuga telefon, riietuda vastavalt ilmale ning kanda võimalikult erksaid riideid, mis aitavad metsaeksinud inimest lihtsamini leida. Alati tasub ka kaasa võtta söögi- ja joogitagavara ning vajadusel ravimid,“ sõnas Kaldma.

Sel aastal on metsa ära eksinud rekordiliselt palju seenelisi

Lõuna prefekuuri sõnul on see aasta olnud rekordiline, kuna nad on pidanud vaid napi kuuga käivitama üle poolesaja elupäästva otsingu, et leida metsa eksinud seenelisi.