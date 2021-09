Politseinikud aitasid eksinud seenelise metsast välja 

„Raplamaal Valgu piirkonnas ära eksinud naine oli veendunud, et ta tunneb oma kodukandi metsa läbi ja lõhki. Paraku, üha sügavamale metsa liikudes, avastas naine, et varem tuttav olnud maastik on ajaga palju muutunud ning ta kaotas oma sihi,“ sõnas Kaldma. Eksinuna otsustas naine helistada hädaabinumbrile 112.

Kaldma lisas, et ka kõige kogenumad metsaskäijad kipuvad unustama, et loodus muutub pidevalt. „Sageli võib juhtuda, et mets, kus inimene aastaid on marju või seeni korjamas käinud, on ühel hetkel tundmatuseni muutnud. Põhjuseks võib olla konkreetses piirkonnas teostatud raie, uued istutatud puud või mõni vahele jäänud seeneaasta. Selleks, et metsas käik mööduks ohutult tuleb alati kaasa võtta täislaetud akuga telefon, riietuda vastavalt ilmale ning kanda võimalikult erksaid riideid, mis aitavad metsaeksinud inimest lihtsamini leida. Alati tasub ka kaasa võtta söögi- ja joogitagavara ning vajadusel ravimid,“ sõnas Kaldma.