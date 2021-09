Alaealiste pätibande möllas nii, nagu homset polekski. „Kui sa mu sõpradele liiga teed, algab rassisõda. Ma olen nats.“ 

NOORTEKAMP: Tänaseks on kõik kohtus karistada saanud, veel kolme inimese suhtes, kelle süü ei olnud nii suur, lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse süüdistust esitamata. Foto: Vida Press

Kes vähegi möliseb, saab jalaga näkku. Selline võinuks olla Tartus ringi liikunud 14- kuni 17aastaste poiste kamba moto. „Mineviku tõttu on lihtsalt see, et joogise peaga vallandub masendus, viha. Selline tunne, et ma vihkan kõiki,“ tunnistas kamba üks ninamehi kohtus.