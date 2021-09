MÕNUS VANANAISTESUVI: päevane õhutemperatuur püsib sel nädalal üle 20 soojakraadi! 

Riiklik ilmateenistus kirjutab, et nädala lõpuni on oodata sooja nii päeval kui öösel – öösiti jääb õhuemperatuur 10-15 soojakraadi vahele. „Järgnevad päevad kostitavad meid mõõduka suvesoojusega. Jääme põhjapoolse madalrõhula ja lõunapoolse kõrgrõhuala piirimaile. Õhuvool on läänest ja edelast, kust saabub sooja õhku. Küll aga selline piiripealne olukord tähendab enamasti muutlikku pilvisust, tuulisust ja arvestama peab ka hoovihmadega. Päevamaksimumid tõusevad mitmel pool +20 kraadi lähedusse,“ kirjutab sünoptik Kairo Kiitsak.