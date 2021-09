GRAAFIKUD | KAKS NÄDALAT TÄHTAJANI! Kui imet ei juhtu, siis vaktsineerimisplaan jääb täitmata 

Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimisplaan näeb ette, et sügise alguseks ehk 22. septembriks saab ühe doosi koroonavaktsiini vähemalt 70% täisealistest elanikest. Minna on aga veel oi kui palju ning vaktsineerimise tempo on sedavõrd kukkunud, et vaid tõelise ime abil oleks veel võimalik eesmärgini jõuda. Vaata graafikutelt, millised maakonnad jõuavad 22. septembriks vaktsineerida vähemalt 70% täisealisi ja 30. novembriks kaitsepookida vähemalt 80% neist eakatest, kel eluaastaid 60 või rohkem.