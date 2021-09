TRAAGILINE KUKKUMINE: Siberis hukkus Venemaa eriolukordade minister 

„Teatame kahetsusega, et [Jevgeni] Zinitšev suri traagiliselt ametikohustusi täites – üritades päästa inimese elu osakondadevahelisel õppusel,“ vahendab The Moscow Times ministeeriumi ametlikku teadet. Teatavasti toimus õnnetus Siberis, täpsemalt Norilski linnas. Veel pole siiski teada, mis poliitikuga täpsemalt juhtus, ent mitmed teated viitavad sellele, et ta kukkus üht võttegrupi liiget päästa üritades veeäärselt kaljult alla.