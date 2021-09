Investeerimine laenudesse: mida peaks teadma ja kuidas alustada? 

Investeerimisel kinnisvaralaenudesse võib tekkida küsimus: kas isik või ettevõte, kes laenu taotleb, on üldsegi maksevõimeline? Jekaterina Rozenštrauch räägib, et Kreditex Ühisraha portaali jõuavad ainult sellised investeerimisvõimalused, millele on tehtud põhjalik eelkontroll ning sealjuures hinnatakse ka laenusaaja krediidivõimekust. Kinnisvaralaenud on tagatud hüpoteegiga. „Me kontrollime väga hoolikalt ja detailselt, kelle laenutaotluse me aktsepteerime ja portaali üles paneme. Numbriliselt jõuab sinna umbes 15% taotlustest. See tähendab, et ligi 85% taotlustest lükatakse tagasi. Sellega tagame me investoritele kindlustunde, et nende investeering on turvaline,“ selgitas Rozenštrauch.