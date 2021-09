Estonia huku eraalgatusliku uurimise juht Margus Kurm: Rootsi karmimad seadused meid ei takista 

Tänavu juulis toimunud parvlaev Estonia vraki eeluuringute esimene etapp näitas, et laeva kerel on mitmeid vigastusi ja deformatsioone. Sügisel peaks toimuma ohutusjuurdluse keskuse juhitud eeluuringute teine etapp, ent veel enne seda – juba järgmisel nädalal – asub vraki poole teele eraalgatusliku sihtasutuse Mare Liberumi uurimismeeskond, mille tegevust juhib Estonia uurimiskomisjoni endine esimees Margus Kurm. Ta teatas kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et ei näe riiklikus ja erauurimises konflikti ja kinnitas, et Rootsi karmid seadused neid uurimise juures ei sega.