BALTI BÖRS ON PUNANE! Miks kiiresti lakke hüpanud aktsiahinnad nüüd kolinal kukuvad? 

Eelmisel nädalal paiskus pensioni teise samba raha börsile. Nüüd on aga investorid aru saanud, et uut raha peale ei tule, mistõttu vallandus müügilaine.

Eelmisel nädalal tõusid aktsiahinnad Balti börsil ja käive oli rekordiline. Sel nädalal on börsi tabanud aga valus kukkumine, kõige rohkem on langenud pankade aktsiad. Majandusteadlase ja investori Kristjan Liivamäe sõnul on teatud mõttes hea, et langus tuli nii kiire ja järsk.