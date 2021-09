FOTOD | Miks sattus Eha Võrk politsei huviorbiiti? Abilinnapea jagab selgitusi

Teisipäeva õhtul selgus, et abilinnapeal oli möödunud nädalal vestlus politseiametnikega. Delfiga suhelnud allika sõnul on juhtum seotud kriminaalasjaga, millega uuriti väidetavat keelatud annetuse tegemist Keskerakonnale Jana-Helen Juhaste poolt.

Eha Võrk ütleb, et temale on esitatud kahtlustus ei ole mitte kuidagi seotud tema tööga Tallinna linnavalitsuses. Abilinnapea sõnul on talle esitatud kahtlustus valeütluste andmises. „Veebruaris kutsuti mind andma ütlusi ja küsiti ühe kõne kohta. Kõne oli tehtud Keskerakonna naiskogu liikmega. Väidetavalt oli kõne seotud Jana-Helen Juhastega. Ma tõesti ei mäletanud selle kõne sisu. Ma ütlesin kindlalt, et mina ei ole seda kõnet teinud,“ lausub Võrk.