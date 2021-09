Rootsi kaotab septembri lõpus suurema osa koroonapiirangutest 

Tervishoiuminister Lena Hallengren märkis, et käigu taga seisab asjaolu, et rootslased on end aktiivselt vaktsineerinud ja koroonapatsientide haiglaravi osakaal on madal. „Me astume sammu normaalse igapäevaelu, piirangutest vaba ühiskonna poole,“ teatas Hallengren. Seega kaovad septembri lõpus üritustega seotud piirangud ja näiteks veel söögikohtadega seotud erireeglid. Samuti eemaldatakse riiklik soovitus võimaluse korral kodus töötada.

Tasub ka märkida, et erinevalt paljudest teistest Euroopa Liidu riikidest pole Rootsil vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste jaoks eraldi siseriiklikke eeskirju. ELi vaktsineerimispassi kasutatakse vaid reisimise eesmärgil.