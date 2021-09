KOGEMUSLOOD | „Lõpus on alati kõik hästi, kui nii ei ole, siis pole see veel lõpp.“ Mis aitab, kui oled vaimse tervisega totaalselt puntras?  

Vaimset tervist edendav organisatsioon ja veebikeskkond Peaasi.ee kogub inimeste lugusid, mis on neid rasketel hetkedel toetanud ja edasi liikuda aidanud. Lugude kogumise projekt toimub 10. septembri rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva „Olen olemas“ raames. Anonüümsete kogemuslugude jagajad saavad nii näidata samal teel olijatele, et võimalik on august välja ronida. Kuigi lood jõuavad avalikkuseni alles 10. septembril, sai Õhtuleht võimalus käputäit juba varem jagada.