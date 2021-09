Kreml võitleb opositsiooniga: asuti kandidaate kloonima 

„See on selge irivitamine valijate üle,“ pahandab keskvalimiskomisjoni esinaine Ella Pamfilova raadiojaama Kommersant FM intervjuus, kuid tunnistab, et formaalselt pole põhjust ühegi Višnevski kandidaatide seast kustutamiseks. „Jääb vaid loota, et see inetu juhtum saab nii suurt vastukaja, et valijad jätavad petturite poolt hääletamata. Mis kõige parem ‒ neis võib ärgata südametunnistus ja nad ise võtavad oma kandidatuuri maha. Keskvalimiskomisjonil pole õigust teha seadusandlikke ettepanekuid, aga loomulikult teeme pärast valimisi kõik, et sellised poliittehnoloogilised trikid edaspidi välistada.“