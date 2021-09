ERAKORDNE OPERATSIOON: lahutati peadpidi kokku kasvanud kaksikud 

Londoni neurokirurg Noor ul Owase Jeelani oli näiteks varem teinud Siiami kaksikutele viis õnnestunud operatsiooni mitmes riigis. Mõni neist lõikustest on kestnud järjepanu rohkem kui kaks ööpäeva ja nõudnud sajakonna spetsialisti kohalolu.

Õnnestunud operatsioon oli rõõmupäevaks nii laste perele kui arstidele. „Ma kartsin hirmsasti enne lõikust, et kas kõik saab korda. Kui seejärel sain tüdrukuid esimest korda süles hoida, siis kadusid kõik hirmud hetkega,“ ütles laste isa New York Timesile.

„Nüüd nad juba hingavad ja söövad omal jõul,“ rõõmustas kliinikumi plastilise kirurgia osakonna juhataja Eldad Silberstein Iisraeli TV saates, kuid ei avaldanud 2020. aasta augustis sündinud tüdrukute nimesid. „Kui hoidjad tõid tüdrukud tagasi voodisse, siis nad vaatasid teineteist pikalt, tegid hella häält ja katsusid teist nagu silitades. Seda oli nii kaunis vaadata. Kohe oli näha, et neis on ühtsust,“ kommenteeris ajalehele Times of Israel laste intensiivraviosakonna juhtivarst Isaac Lazar.