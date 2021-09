LÕPUTU JAMA: millal saab bussijuhtidele peavalu tekitav ristmik ometigi lahenduse? 

Tallinnas Hobujaama ristmikul on juba aastaid olnud probleeme. Bussijuhid on närvis, et Narva maanteel sõitvad autod eiravad keelumärki ja teevad Hobujaama tänavale parempööret. Politseinikud jälgivad olukorda ja trahvivad rikkujaid, ent hoolimata kõigest ei vii see kuhugi. Hobujaama liikluskorraldusega kursis olev Lauri ütleb, et probleemi iva seisneb valgusfoori pikas tsüklis. Kui autojuhid jäävad bussidele ette, siis kulub tükk aega, enne kui foor uuesti roheliseks läheb. Ehk kui ühissõiduk ei saa esimese fooritsükliga läbi, siis hilineb ta automaatselt bussiterminali. Kuna viimane töötab täisvõimsusel, siis tekitab igasugune hilinemine probleeme teistelgi liinidel – hilinev buss jääb teistele ette. Lauri sõnul on ametiühingud saatnud selle kohta transpordiametile teatisi, ent seniajani pole midagi muutunud.