Seisukoht | poolik II sammas 

Pension võetakse välja Foto: Loreen Pulk

Aastal 2003 olin sunnitud liituma II sambaga, sest sünniaasta järgi oli see toona kohustuslik. Nüüd 18 aastat Harju keskmise palgaga tööd teinuna on kogunenud rohkem kui keskmisel kogujal. Tulevikus annab see ilmselt mõnusa lisa.