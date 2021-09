Juhtkiri | Osaline maskivabadus vastaks ootustele 

Kuna meie naaber Soome on otsustanud, et kaotab piirangud, kui täiskasvanud elanikkonna vaktsineeritus tõuseb üle 80 protsendi, siis milline saab olema Eesti latt, kui valitsus kõigist piiranguist loobumise üldse kaalumisele kunagi võtab? Võrdluseks – Eestis on sama näit vaid 57 protsenti. Küsimus on oluline, sest kui rahval oleks selge siht silme ees, mille poole püüelda, aitaks see tõenäoliselt kaasa ka vaktsineerituse edenemisele. Vaktsineeritute maskikandmisest loobumisega oleks aga nagu õpetaja Lauri rehkendusega – kui valitsus kõigist piiranguist loobuda ei julge, astugu siis vähemalt pool sammu leevendamise suunas.