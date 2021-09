Kohus arutab vaktsineerimata Tallinna kiirabi töötajate kaebust

Mitmed töötajad on haiguse läbi põdenud ja neil on endiselt kõrge antikehade tase; mõned töötajad lasid end enne töösuhte lõppu ka vaktsineerida, kartes elatist kaotada, kuid töösuhe lõpetati sellele vaatamata, lisas ta. Üks töötaja, kelle lepingut ei ole üles öeldud, kuid kes on töölt osaliselt kõrvaldatud, soovib, et tal oleks võimalik tööd edasi teha ning et Tallinna kiirabi lõpetaks tema ebavõrdse kohtlemise ja hüvitaks talle mittevaralise kahju, selgitas Reilik-Bakhoff. Mõned kohtusse pöördunud on töötanud Tallinna kiirabis 29 ja 39 aastat. Advokaat loodab, et teised asutused, sh teistes valdkondades, ei lähe sellist radikaalset teed ning leiavad vallandamisele alternatiive.