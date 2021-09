KUI PALJU MAKSMA LÄHEB? Tallinna linnavõim vastab, millal kriitikanoolte alla sattunud rattateed viimaks valmivad 

VAIKSELT VALMIVAD: Tallinna linnavõim lubab, et uutel rattateedel on ratturitel kindlasti ohutum liigelda, kuid projekti täieliku valmimiseni läheb veel aega. Foto: Martin Ahven

Tallinna linnavõim lubab, et uutel rattateedel on ratturitel kindlasti ohutum liigelda, kuid projekti täieliku valmimiseni läheb veel aega. „Ei tasu poolikut lahendust pildistama minna, et see nii ongi,“ pareerib abilinnapea Andrei Novikov kriitikanooli, mida avalikkuses on lennutatud praeguses seisus rattateede pihta.