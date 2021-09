ETTEVAATUST! Seenemürgistuse saanud söövad enda meelest metsšampinjone, sirmikuid ja kitsemampleid 

Maria Gustavsoni sõnul satuvad haiglasse seenesõbrad, kes on vanuse poolest peaasjalikult keskealised. „On olnud perekonnad – ema ja tütar, abikaasad, mees, kelle abikaasa ei jõudnud veel seeni süüa,“ sõnab Gustavson. Mürgistuse saanud on oma arvates söönud metsšampinjone, sirmikuid või siis kitsemampleid. Gustavsoni kinnitusel on kõik patsiendid seened ise korjanud ja teinud neist piltigi. „Kõik arvasid, et tegu on söögiseentega ja on pidanud ennast headeks seenetundjateks, kes on samu seeni aastaid korjanud,“ lausub Gustavson. Praegu ei viibi Ida-Tallinna keskhaiglas (ITKs) ühtegi seenemürgistusega patsienti – nad on koju lastud.