Haridusministeerium esitas endise ministri Mailis Repsi vastu tsiviilhagi 

Tsiviilhagi, mille aluseks Repsile esitatud kahtlustus ja tema väidetavad teod, esitamist kinnitas advokaadibüroo Ellex Raidla partner Marko Kairjak, kes on haridus- ja teadusministeeriumi esindaja Repsi tegevust puudutavas kriminaalasjas.

Seega pole selge, kui palju haridusministeerium Repsi tegevuse järel kahju võis saada. On teada, et maksumaksja tasus Repsi sünnipäevapeo arve, kuid seni pole ministeerium öelnud, mitmesaja või -tuhande euro eest sünnipäeva tähistati.

Augustis sai riigiprokuratuur ühele poole keskerakondlasest eksministri, praeguse riigikogu liikme Mailis Repsi kriminaalasja kohtueelse uurimisega. Õhtulehe andmetel on kahtlustuses kümmekond kuriteoepisoodi. Kuigi prokuratuur ei avaldanud kahtlustuse täpsemat sisu, lausus riigiprokuratuuri kommunikatsioonijuht Kaarel Kallas, et kahtlustus on esitatud nii omastamist kui kelmust puudutavate paragrahvide järgi.