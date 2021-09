Simmo Saar kandideerib kohalikel valimistel Isamaa nimekirjas 

Kommunikatsiooniekspert ja väikeettevõtja Simmo Saar kandideerib kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Tallinna kesklinnas Isamaa nimekirjas.



Simmo Saare sõnul otsustas ta Isamaa nimekirjas kandideerimise kasuks põhjusel, et Tallinn vajab mitte ainult värskeid ideid, vaid ka värsket juhtimist ja liikumist põhjamaise linna kuvandi poole.



„Täna pidurdab Tallinna arengut eelkõige tõsiasi, et süsteemist on saanud ühe erakonna toiduahel ja selle toiduahela säilitamise nimel ollakse valmis tegema ka ebamõistlikke otsuseid,“ ütles Saar, kelle sõnul on üheks näiteks sellisest tegevusest opositsionääride vaigistamine nende äraostmise teel. „Nii riigi kui linna ametid ja asutused väärivad siiski pädevaid, mitte juhtkonna jaoks mugavaid juhte,“ lisas ta.



Aastatel 2018-2020 oli Saar terviseameti kommunikatsioonijuht. 2013-2018 teenis täna leitnandi auastet omav Saar kaitseväe 1. jalaväebrigaadis ja kaitseväe peastaabis. Lisaks on Saar aastatel 2005-2009 olnud Pärnu abilinnapea ja aastatel 2011-2012 Jüri Gümnaasiumi kirjanduse ja eesti keele õpetaja. Simmo Saar astus Isamaa ridadesse 2012. aasta lõpus, kuid lahkus sealt 2013. aasta alguses seoses kaitseväe tegevteenistusse astumisega põhjusel, et tegevteenistuses olles pole erakonda kuulumine lubatud.