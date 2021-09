Tänasest muutub lihtsamaks Covid tõendite kontroll 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on Covid tõendi peamine roll hoida nakatumisnäitajate tõusule vaatamata ühiskonda ja majandust avatuna ning vähendada nakatumise tõenäosust. „Covid tõendi küsimine on tublisti käima läinud ja ettevõtjad on uue olukorraga kiirelt harjunud. Valdavalt on ettevõtjad ja teenindajad olnud väga mõistvad, et see aitab meil ühiskonda lahti hoida ning jätkata teenuste ja toodete pakkumisega. Kuigi vahel tuleb ette juhtumeid, kus tõendit vaatamata kohustusele ei küsita, on üldine pilt positiivne. Peamiste murekohtadena on ettevõtjad toonud välja just kasutajamugavusega seotud küsimused nagu QR-lugeri kiirus ja tõendi vastavuse hindamine. Samuti oli ajakulukas vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks vajalike päevade arvutamine,“ tõdes minister, kelle sõnul on TEHIK tänaste uuendustega need mured lahendanud ning parandanud ka QR-koodi lugeri loetavust.