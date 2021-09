Küsimus | Kui palju on Eesti juba annetanud teistele riikidele lubatud 900 000 vaktsiinidoosist? 

Valitsus on otsustanud annetada 900 000 doosi AstraZeneca vaktsiini teistele riikidele. Kui juulis saadeti Ukrainasse 52 800 doosi, terviseameti laos riknes 68 000 doosi ning vaktsiinide aegumistähtaeg oli augustikuu, siis mis on saanud ülejäänud AZ vaktsiinidest, kas need on teistele riikidele edasi toimetatud või veetud hoopis prügimäele?