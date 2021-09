FOTOD KOHTUST | Igor Gräzin vaidlustas plekimõlkimise eest saadud trahvi: „Seda lihtsalt ei juhtunud!“ 

Harju maakohtu istungisaalis on teisipäeva hommikul istet võtnud Igor Gräzin, kes on veendunud, et politsei on juurdluse ja ekspertiisi osas eksinud ning ekslikult talle 400eurose trahvi määranud. Nimelt sai Gräzin politsei- ja piirivalveameti (PPA) käest trahvi Tallinnas Nõmmel toimunud plekimõlkimise pärast. PPA pressiesindaja Annika Maksimov on varem selgitanud, et Gräzin sõitis otsa Audile ning lahkus seejärel sündmuskohalt, ilma et oleks politseid ja teist osapoolt avariist teavitanud. Juuraharidusega Gräzin esindab ennast kohtus ise.