NUTIJAHT! Kuhu saab viia vanaelektroonika? 

Algas novembri lõpuni kestev ulatuslik kampaania Nutijaht, mille eesmärgiks on üle Eesti koguda prügina seisvad väikeelektroonikaseadmed ning tõsta eeskätt noorte teadlikkust elektroonikajäätmete sorteerimise tähtsusest.

„Sellised seadmed on tarvis kindlasti õigesti käidelda, et midagi ei satuks olmeprügisse ega loodusesse – kui e-jäätmeid ei töödelda vastutustundlikult, siis raiskame ressursse, ohtlikud ained saastavad mulda, reostavad vett ja jõuavad toiduahelasse,“ ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. „Vaatasin ise ka kodus ringi, meil on kolme lapsega peres kokku 15 mobiiltelefoni, seadmetest paljud on aga kasutuskõlbmatud. Elektroonilised jäätmed on kõige kiiremini kasvav prügiliik ja Kuusakoskis oskame vanaelektroonika õigesti ümber töödelda.“

Inimesed saavad üle Eesti tuua Kuusakoski 11 esindusse prügiks muutunud väikeelektroonikat tuua ning Nutijahi kampaania käigus võita erinevaid auhindu.

„Peame inimeste teadlikkust väga tähtsaks,“ märkis Telia partnersuhete juht Elo Võrk. „Kodudes on nii palju elektroonikaseadmed, mis seisavad lihtsalt kasutuna. Meist igaüks saab panustada, et nende seadme arvu vähendada, kasvõi püüda pikemalt kasutada. Telia on kaardistanud oma süsiniku jalajälje, ligi 90 protsenti tuleb seadmete tootmisest ja transpordist. Ostetud seadmetest ainult 20 protsenti tuuakse praegu vanaelektroonikana tagasi. Meie kõigi kätes on, et pööraksime senisest palju rohkem tähelepanu elektroonikajäätmete õigele kogumisele, sorteerimisele ja turvalisele ümbertöötlemisele.“