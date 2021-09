Hullunud endine merejalaväelane tappis jõhkralt neli inimest 

„Ta on nagu marutõbine elajas,“ iseloomustas maakonnašerif CNNile mõrtsukat, 33aastast Brian Rileyd. Too elab tapmiskohast umbes 30 kilomeetri kaugusel ja šerif ei osanud tuua vähimatki põhjust, miks ta just selle konkreetse pere ja just selles kohas tappis. „Me teame ainult seda, et tegu on rohkesti relvi omava hulluga, kes tuli ja tappis süütuid inimesi.“