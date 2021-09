Afganistan: Taliban teatas sõja lõpust ja hoiab ameeriklasi pantvangis? 

Esmaspäeval ilmusid sotsiaalmeediasse fotod, millel lehvib Panjshiri oru pealinna Bazaraki kubernerilossi juures Taliban lipp – märgiks, et viimane vastaline provints on nüüd alistatud ja seega on sõda läbi. „See pole kaugeltki nii,“ vastasid vastupanuvõitlejad. „Meie käes on endiselt strateegiliselt tähtsaid positsioone ja me kuulutame kogu Afganistani territooriumil partisanisõja välja.“