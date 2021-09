Peaprokurör külmladude skandaalist: suu vajub lahti, et Eestis on selline saamatus võimalik!

EI MINGIT KURITEGU! Peaprokurör Andres Parmase sõnul ei oleks prokuratuur mitte mingi valemiga saanud kriminaalmenetlust alustada. Toimu oli küll suur rumalus, aga mitte kuritegelik rumalus. Foto: Hannes Dreimanis

Riigi peaprokuröri Andres Parmast panevad imestama hinnangud, justkui oleks prokuratuur ise paraja käki kokku keeranud, kui otsustas terviseameti külmladude niinimetatud kobarkäkki mitte uurida. Prokuratuur lähtub kriminaalmenetluse alustamise otsustamisel seadusega seatud piiridest ja neist üleastumine ei ole mõeldav, rõhutab ta. Isegi siis, kui avalikkus „peade veeremist“ ootab. „On täiesti loomulik, et inimesed on rahulolematud. Mastaapsete möödalaskmistega on tekitatud suur kahju,“ lausub Parmas. „Aga meie ei saa tegutseda emotsioonide põhjal. Me peame lähtuma seadustest ja meile esitatud faktidest.“