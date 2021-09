Hõivatud mees: ERMi direktori Alar Karise tabamatu viimane tööpäev 

Viis aastat tagasi valminud ERMi uhkest hoonest on siiani ametist lahkunud vaid üks direktor – Tõnis Lukas. Oli üsna loomulik, et viimasel tööpäeval võiks külastada ka praegust ERMi direktorit Alar Karist ja pärida, mida mälestusväärset ta endaga kaasa viib. Tagasihoidlikul soovil algatada uus traditsioon oli määratud luhtuda.

Viimasel päeval kui orav rattas

„Me saime hommikul muuseumi juhtkonna nõupidamise ära pidada, pärast seda pole direktorit näinud,“ ütleb üks muuseumi töötaja. „Tal on juba must miljon vastamata kõnet, presidendi kantselei tahab ka temaga rääkida, ma ei saa teda segama minna,“ lisab teine. „Hommikul olid turvamehed maja ees, aga pärast seda olid tal kohtumised väljaspool maja,“ jätkab kolmas. „Ma tean, et on oma kabinetis, aga tal on seal kogu aeg kohtumised,“ annab neljas kinnituse, et Karis on siiski majas.

ERMi direktori kabinetti võib võrrelda kaptenisillaga – juhil on laua tagant otsevaade muuseumi püsiväljapaneku sissepääsuni viivale avarale fuajeele. Karise viimase tööpäeva arvukaid kohtumisi saadab muusika ja sõnakunst, sest just fuajees teevad teatrid proove – teisipäeval algab Tartus teatrifestival Draama ja üheks püüneks on ERMi maja. Nii ei ole võimalik lahkesti majja lubatutel – muuseum on esmaspäeviti külalistele suletud – heita pilku direktori kabineti aknasse, tuleb uskuda administraatori juttu

Muuseumi direktor, hiljuti valitud president on majas, seda tõestab must Mercedes, milles istuvad valvsa pilguga härrasmehed – kuigi ametisse astumiseni jääb veel kuu aega, siis tulevane president peab leppima ihukaitsega. Muuseumi administraator ütleb, et direktor majas, kuid tal pole mahti ajakirjanikke vastu võtta. Palve on tema sõnul Kariseni jõudnud, aga tema vastus on paraku eitav – kohtumiste ajakava on juba lõhki.

Tühja kohta ei jää

Kultuuriministeerium kuulutas välja juba konkursi ERMile uue direktori leidmiseks. Järgmise kolme nädala jooksul tuleb soovijatel esitada vajalikud dokumendid ja nende seast tuleb siis valida ERMile uus direktor.