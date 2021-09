Juhtkiri | Lanno lahkumine avab uued võimalused 

Sestap on loogiline, et kui läinud on nii usaldus kui ka statistika näitab, et töö pole enam tulemuslik, siis tuleb hakata otsima mitte ainult uusi juhte, vaid selliseid juhte, kes suudavad stambivabalt ja nö kastist väljapoole mõelda. Ametist lahkunud juhtide poolt tehtut ja oma teeneid on esile tõstnud vaid äraminejad ise – ilmselge viide, et praegusel ajal olid nende tööle hoopis teistsugused ootused, kuid tulemusi nappis.

Kui nüüd juhtide kobarvahetusega muutuvad asjad paremaks, siis on see õppetunniks edaspidiseks, et valusate otsuste vastuvõtmisega ei tasu viivitada. Kui on üha selgem, et meeskond ei tööta, on kasulikum reageerida nagu börsil – kahju minimeerimiseks tuleb reageerida kiirelt ja kahjulikust portfellist vabaneda, enne kui kaos üle pea kasvab. Tanel Kiik sotsiaalministrina pole seni kiirelt tegutsenud, samuti pole näiteks kantslerivahetuse initsiatiiv tulnud temalt, vaid peaministrilt, kuid plats on vanadest olijatest nüüd puhas ja lootus kastist väljas mõtlevale ametkonnale sellega nüüd loodud.