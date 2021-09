Häirekeskuse peadirektorina jätkab Kätlin Alvela 

„Mõlemad häirekeskuse peadirektori valiku konkursi lõppvooru jõudnud kandidaadid olid väga tugevad ning seetõttu oli otsuse tegemine raske. Minu valik langes Kätlin Alvelale, kes on tõestanud ennast tugeva juhina ja kriisiolukordades suutnud oma töötajaid juhtida, innustada ning toetada, tagades jätkuvalt kõrgetasemelise ja siseturvalisuse valdkonnas üliolulise teenuse,“ ütles Kristian Jaani.

„Peadirektor saab võimaluse jätkata oma visiooni elluviimist. Täna on häirekeskuses pooleli palju tänuväärseid algatusi, millega Alvela saab nüüd võimaluse edasi töötada. Olen kindel, et uued ettevõtmised ja juba käimalükatud projektide edasiarendused suurendavad veelgi häirekeskuse kui ühiskondlikult üliolulise teenuse pakkuja rolli ühiskonnas,“ lisas Jaani.

„Olen piiritult tänulik häirekeskuse igale töötajale, kes on teinud oma tööd väga hästi ja pühendunult, panustanud, tulnud kaasa muutustega ning uskunud meie visiooni. Häirekeskus on tänaseks avatud, vastutustundlik ja kaasaegne organisatsioon ning meil on ette näidata väga palju märkimisväärseid töövõite. Mind rõõmustab võimalus jätkata tööd häirekeskuse juhina ja olen tänulik ministri tunnustuse ja usalduse eest,“ rääkis häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.