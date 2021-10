RIIKLIK SILMAMOONDUS?! Lagedaks raiutakse liiga palju hektareid? Räägime rahvale siis hoopis tihumeetritest!  

Raieplaanide koostamisel on fundamentaalne pindala ehk hektarid, mitte ruumala ehk tihumeetrid. Metsanduse arengukavas pole hektaritest aga haisugi, läbivalt on kasutatud tihumeetreid. Pindalalt ruumalale üleminekul on eeldatud, et ühelt uuendusraie hektarilt saab 295 tihumeetrit puitu. Tegelik väljaraie ühel uuendusraie hektaril on aga aastatel 2011–2019 olnud vaid 259 tihumeetrit. Tegelikust suurema teisendusteguri kasutamine annab juurde vähemalt miljon tihumeetrit raiemahtu. Nii tekibki olukord, kus pindala on lõhki, aga tihumeetrites mõõdetuna ei küündita metsanduse arengukava raiemahtudeni.