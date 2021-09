Rahatarkus | Mida teha teise pensionisamba rahaga? 

Kui otsustasid pensionipõlve kindlustamise oma kätesse võtta ja tegid avalduse teisest pensionisambast raha väljavõtmiseks, siis kas oled otsustanud, mida saadava rahaga teed? Uuringutes on II pensionisambast raha väljavõtjad oma edasiste plaanide kohta välja toonud, et nad kavatsevad saadava rahaga ära maksta oma võlad või kodulaenu, teha kodus remonti, panna raha kõrvale, osta midagi suuremat või kasutada seda jooksvateks kuludeks. Võib tunduda ahvatlev raha kohe ära kulutada, osta endale midagi ägedat või minna soojamaareisile. Mõelda tasuks siinkohal aga, kas see on kõige mõistlikum variant, mida oma pensioniks mõeldud rahaga teha.