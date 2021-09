Fondijuht | Riik astus pensionisambaga kaks korda sama reha otsa 

2009. aastal peatas riik omapoolsed 4% II samba maksed 1,6 aastaks, makstes need hiljem tagantjärgi. Just sel perioodil näitasid aga suurimad Eesti pensionifondid kõigi tasude järgselt +20% kuni +35% tootlust. 2020. aastal tehti koroonapandeemiale viidates sama asja uuesti, sedapuhku 1,2 aastaks, juulist 2020 kuni augustini 2021. Selle 14 kuu jooksul on Eesti pensionifondid kerkinud EPI indeksi järgi keskmiselt +16,4%. Kusjuures, märkimisväärne on, et mitte ükski Eesti pensionifond ei ole selle 14 kuu jooksul väärtuses langenud. Fondide tootlus on kõige konservatiivsematel fondidel olnud sel perioodil alates +0,1% ning kõige agressiivsematel fondidel kuni +55,9%.