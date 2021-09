Arvo Haug | Eesti iseseisvuse tunnustus NLiidu poolt on üks meie uhkuse päevadest 

Loomulikult ei tulnud see tunnustamine tühjalt kohalt. Lääs ei olnud meie okupeerimist kunagi tunnistanud, aga me polnud neile ka kuigi tülikad olnud. Kui olime ise hukkumisohus, kippusime nende arvates Gorbatšovi paati kõigutama ja eelkõige tuli ju päästa just teda. Nii saigi selgeks, et iseseisvuse taastamine ja riigi tunnustamine tuli meil teistki korda endal saavutada. Mõned tunnustatud rühmitused otsisid jätkuvalt kaotatud vabadust ohututest paikadest, kuhu me polnud seda iialgi kaotanud. Suhted saatkondadega olid andnud meile suuna, et läänest peate küll toetuse tagama, aga vastused saate ainult karukoopast, Moskvast.