SÜGISENE VALIMISTRALL: Venemaal on huvi poliitika vastu madal, Saksamaa võimupartei ei suuda täita Merkeli lahkumisest tekkivat tühimikku

Mõned kaugemates piirkondades elavad venelased on juba tänavustel valimistel oma hääle andnud.

Juba sel kuul toimuvad kahes Euroopa suurriigis parlamendivalimised. Venemaa valimispäevaks on 19. september, Saksamaal 26. september. Kui esimese puhul võib üks erakond juba praegu võidukalt šampuse (muidugi Sovetskoje!) avada, siis Saksamaal on olukord keerulisem ja võiduvõimalusi on mitmel parteil – seal sünnib ka ilmselt kolme osapoolega võimuliit.