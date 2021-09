VIDEO | Ametist lahkuv Üllar Lanno: mul ei õnnestunud terviseameti masinavärki õigesti tööle panna

Lanno vastab küsimusele, kas ta astub tagasi, et võtta vastutus külmlao rikke eest. Lanno ütleb, et vastutus ei saagi olla kellegi teise oma. Lanno ütleb, et ta ei astunud tagasi kaks kuud tagasi, et käivitada protsess, et midagi sarnast enam tulevikus ei korduks. Kuna sotsiaalministeeriumisse tulid tööle uued inimesed, tuli tagada, et „pall“ ei kukuks maha. Lanno ei nõustu tõlgendusega, et ta astub tagasi võtmaks tuld maha Tanel Kiige pealt.