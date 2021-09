Taliban teatas opositsiooni viimase kantsi vallutamisest, ent vastupanuvõitlejad eitavad väidet 

Talibani pressiesindaja kuulutas, et vastupanuvõitlejad on alistatud. „Selle võiduga on meie riik täielikult sõjamülkast välja tõmmatud,“ teatas ta. Seda eitas aga NRFi pressiesindaja Ali Maisam, kes teatas BBC-le, et Taliban pole Panjshiri vallutanud. „Ma lükkan tagasi kõik Talibani väited!“ põrutas Maisam. „NRFi väed on kohal oru kõikidel strateegilistel positsioonidel, et jätkata võitlust. Kinnitame, Afganistani rahvale, et võitlus Talibani ja nende partnerite vastu jätkub kuni võidutseb õiglus ja vabadus,“ märkis opositsioonilise liikumise esindaja Twitteris.