Lahkus avariipaigalt: Igor Gräzin käib politseiga kohut 

Politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimovi sõnul teatati tänavu 13. veebruaril politseile, et Tallinnas Nõmmel Vana-Mustamäe tänaval on sõidetud otsa sõiduautole Audi ning õnnetuse põhjustanud juht on sündmuskohalt lahkunud politseid või teist osapoolt teavitamata.

Autot juhtis õigusteadlane, vaimulik ja endine riigikogu liige Igor Gräzin. Ta on tänavu maikuus tehtud Põhja prefektuuri väärteoasja otsuse kohtus vaidlustanud. Kohtuasja kohta ei soovinud Gräzin selgitada- Õhtulehele kommentaare ta ei jaganud.

2003. aasta veebruaris tegi Igor Gräzin Tartus avarii. Politsei tuvastas tal joobe.