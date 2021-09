Kohtu alla: Sergei Seredenko end riigivastases kuriteos süüdi ei tunnista 

Viimasel ajal töötas Seredenko Maardu gümnaasiumi majahoidjana. Seredenko advokaadi Vladimir Sadekovi sõnul on kaitsealune vahi all. Esitatud süüdistuses ta süüdi ennast tunnistanud ei ole. Kaitsja märkis, et nemad soovivad avalikku istungit . Kohtu eelistung peaks olema oktoobris. „Sergei Seredenko on aastaid olnud aktiivne venekeelse kogukonna huvide eest võitleja ja väga paljud meie kaaskodanikud (ka mina) jagavad tema seisukohti venekeelse hariduse ja hallide passide osas. Avaliku info kohaselt pole Seredenko tegevus kunagi väljunud poliitilise aktiivsuse piiridest ja Eesti kodanikuna tegutses ta seaduste raames,“ on eruosaadik Yana Toom varasemalt teatanud oma pöördumsies peaprokurör Andres Parmasele. „Seega tekitab tema kinnipidamine õigustatult pahameelt ja umbusku.“