Kehtib ainult telefoniga loetav kood: välistudengid saavad üle piiri, aga kohvikusse mitte 

HÄDA TÕENDITEGA: Eesti lubab küll välistudengid riiki, aga siin olles ei taheta nende tõendeid tunnistada. Foto: Grete-Elisabeth Lauri

„Minul ei ole probleeme, sest vaktsineerisin ennast Eestis, mul on Eesti isikukood, nii et minu andmed on siinses süsteemis. Läti tunnistab samuti minu Eestist saadud tõendit. Aga mu toanaaber on Aserbaidžaanist, samuti vaktsineeritud, temal Eestis probleeme ei olnud, aga Lätis oli tal vaktsineerimist keeruline tõestada,“ ütleb Lätist pärit Roberts Komarovskis, kes õpib Tartu ülikooli arvutiteaduse ja robootika magistriõppes.