KORRUPTSIOON KUNINGAKOJAS: prints Charlesi heategevusfondi kahtlased teod 

Šotimaal registreetitud, Briti troonipärija prints Charlesi fondi juht Michael Fawcett teatas, et astus ajutiselt oma kohalt tagasi pärast seda, kui teda süüdistati lubaduses aidata Saudi Araabia miljardäril Mahfouz Marei Mubarakil saada aurüütli tiitel koos kaasneva tähtsuselt kolmanda ordeniga Ühendkuningriigis juhul, kui ta teeb fondi priske annetuse, kirjutab Sunday Times. Varem on fond lubanud teeneid ka Vene ja Läti päritolu rikkuritele. „Printsi enda käed ei saa olla selles skandaalis puhtad,“ heidab ette Daily Mail online, kellele süüdistusi kommenteeris endine kuningakoja töötaja: „See on printsi jaoks maavärin!“ Mõni ametikaaslane on teda koguni nimetanud kuningakoja Rasputiniks.