ESMAKORDNE! Jaapan võib saada naispeaministri 

Uudisteagentuuride korraldatud küsitlused osutavad, et peaaegu kolmandik vastanutest eelistaks peaministrina näha vaktsineerimise eest vastutavat ministrit Taro Konot. Minister ise pole veel teatanud, et soovib saada Jaapanit praegu valitseva liberaaldemokraatliku partei juhiks. Ta ütles ajakirjanikele, et kavatseb veel selle üle aru pidada erakonnakaaslastega. Laupäeval teatas Suga, et kavatseb toetada Konot.