Kabuli lennujaamas maanduvad nädalavahetusest alates taas lennukid 

Talibid suutsid lennujaama maandumisraja kiiresti korrastada ja Ariana Afghan Airlinesi lennukeid saabusid hooldama Qatari tehnikud, kes New York Timesi paar päeva tagasi avaldatud artikli järgi saalivad edasi-tagasi suure plakati all, millel ilutseb Afganistanist ammu põgenenud president Ashraf Ghani foto. Varem oli Qatari saadik Kabulis öelnud, et tehnikud tulid hooldama lennukeid, mis saabuvad Kabuli humanitaarabiga. Just lennujaama uuesti avamine tsiviillendudeks on üks meie tähtsamaid ülesandeid, teatas Taliban, kui nende võitlejad sisenesid lahinguteta Kabuli 15. augustil. Varem on teatatud, et iga afgaan, kes soovib riigist lahkuda võib seda teha, kui tal on kõik vajalikud dokumendid taskus. Kuid esialgu pole teatatud ühegi rahvusvahelise lennuliini avamisest ja pole ka andmeid humanitaarabilendude saabumisest.