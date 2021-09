Juhtkiri | Tarbimispidu toob majanduskasvu? 

Neid numbreid on hea teada olukorras, kus teisest pensionisambast väljujad on kätte saanud 1,34 miljardit eurot ning see raha hakkab otsima omale rakendust. Et väljamaksetest maandus 70 miljonit kohtutäiturite kontodele, siis on see märk paljude vaesusest ja võlgades olemisest. Sestap pole imestada, kui pangad prognoosivad sellest miljardist poole jõudmist tarbimisse ning oma osast ei jää ilma ka riik, kes teenib täiendavalt käibe- ja tulumaksu pealt. Samas ei pruugi tarbijale sugugi meeldida, et turule tulev rahamass ja paljude tootjate tarneraskused toovad kaasa vältimatu hinnatõusu.