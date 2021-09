Mida ostsid pensionisäästude võrra rikkamaks saanud eestlased e-poodidest? 

Valdkondade lõikes kasvasid lastekaupade käibed võrreldes kuutaguse sama ajaga 110 protsenti ja elektroonikakaubad 60 protsenti. Kuigi e-poodide käibed on üldiselt kuu alguses suuremad kui lõpus, siis tavapärasest enam kasvatasid käivet näitasid rõiva- ja tervisekaupade müüjad – eelmise nädala reedega võrreldes 130 protsenti. Ilukaupade käibed kasvasid 120 protsenti, lastekaubad 80 protsenti. Samuti on suurt kasvu näidanud juveelimüüjate müügimahud.



Montonio tegevjuht Markus Lember kommenteeris, et suure tõenäosusega on sellise järsu kasvu põhjuseks teisest pensionisambast lahkujatele kantud rahad. „Ligi miljard eurot jõudis ca 150 000 inimese pangakontole, keskmiselt 6667 eurot inimese kohta. Võis eeldada, et mingi osa sellest jõuab ka tarbimisse“, märkis Lember. „Lisaks üldisele mahtude märkimisväärsele kasvule on erakordselt suurenenud ka keskmise ostu summad, mida me hooajaliselt ei ole varem sellisel kujul näinud.“