KÜLMLAO KOBARKÄKK | Ravimimüüjad: terviseametis juhtunu on erand, mille tõttu ei tohiks teisi müüjaid sanktsioneerida 

Kirjas tervise- ja tööministrile Tanel Kiigele, sotsiaalministeeriumi uuele kantslerile Maarjo Mändmaale ja riigisekretärile Taimar Peterkopile märkis Eesti ravimihulgimüüjate liidu tegevjuht Teet Torgo, et terviseameti külmlao rikke on kahetsusväärne juhtum, mis on erand ega kirjelda ravimite hulgimüügi valdkonda kui tervikut. Seetõttu mõjub ravimimüüjatele alameerivalt Peterkopi komisjoni raportist välja toodud ettepanek: „Komisjon soovitab Sotsiaalministeeriumil hinnata, kas ravimikäitlejate üle tehtava järelevalve regulatsioonid on piisavad või vajab valdkond täiendamist.“