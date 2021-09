Riigikontroll: sotsiaalministeerium ja terviseamet ei tea, kui paljud vaktsiinidoosid on riknenud

Terviklikku ülevaadet riknenud dooside, sealhulgas avatud viaalides kasutamata jäänud dooside või viaalide käsitlemise tõttu kaotsi läinud dooside, kogustest sotsiaalministeeriumil ja terviseametil ei ole. Ülevaade on nende kasutuskõlbmatuks muutunud vaktsiinidooside üle, mis on terviseameti kesklaos või ameti lepingupartneri juures. 5. juuli seisuga oli riknenud 68 712 doosi: Pfizer – 102 doosi, Moderna – 10 doosi ja AstraZeneca – 68 600 doosi.

Seega puudub 5. juuli seisuga ülevaade tervishoiuteenuste osutajate juures riknenud vaktsiinidooside kogustest. Põhjuseks on see, et sellist infot jooksvalt lihtsalt ei koguta. Vastavalt sotsiaalministri 2003. aasta määrusele, esitab tervishoiuteenuse osutaja terviseametile iga aasta 5. jaanuariks eelmisel kalendriaastal viaalide kasutamisest tulenenud kaod.

„Vaktsineerijad on teavitanud terviseametit jooksvalt COVID-19 vastaste vaktsiinide hoiustamise ja transpordi nõuete kõrvalekalletest või nende kahtlustest, kuid terviseametil puudub tänase seisuga terviklik ülevaade tervishoiuteenuse osutajate juures kasutuskõlbmatuks muutunud COVID-19 vastastest vaktsiinidoosidest,“ selgitas Holm kirjas. Holm lisas, et tulenevalt COVID-19 vastase vaktsineerimise prioriteetsusest on terviseamet ette valmistamas pöördumist vaktsineerijate poole, et saada vaktsiinide kaost vaheülevaade. „Sotsiaalministeeriumi täiendava selgituse kohaselt on terviseamet palunud vaktsineerijatel esitada alates septembrist COVID-19 vaktsiinide kadude kohta igakuise ülevaate.“